Burdur’da feci kaza: Düğün günü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arpag kurtarılmayarak hayatını kaybetti.