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Giriş Tarihi: 5.09.2026 10:23

Burdur’da feci kaza: Düğün günü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Burdur'da park halindeki tırın dorsesine çarpan 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü İsmail Arpag, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç sürücünün, arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra evine dönerken kaza yaptığı ve aynı gün düğününün olduğu öğrenildi.

İHA Yaşam
Burdur’da feci kaza: Düğün günü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
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Burdur'da saat 01.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Kurtdereli Sokak üzerinde feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Arpag (26) idaresindeki 15 AEN 793 plakalı motosiklet, sokak üzerinde park halinde bulunan 15 ADT 891 plakalı tırın dorsesine çarptı.

GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arpag kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

DÜĞÜN GÜNÜ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Arpag'ın yapılacak olan düğünü için gece saatlerinde arkadaşları ile vakit geçirdiği, daha sonrasında da evine dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURDUR

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Burdur’da feci kaza: Düğün günü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
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