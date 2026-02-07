Burdur’da feci kaza: İki TIR birbirine ok gibi saplandı! 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, saat 10.45 sıralarında Bucak ilçesi Kargı köyü mevkii Isparta-Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. (46) idaresindeki TIR ile K.V. (41) yönetimindeki TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki TIR sürücüsü de yaralandı.
1 SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüler sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan M.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza nedeniyle kapanan yok TIR'ların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.