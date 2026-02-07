Burdur’da feci kaza: İki TIR birbirine ok gibi saplandı! 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, saat 10.45 sıralarında Bucak ilçesi Kargı köyü mevkii Isparta-Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. (46) idaresindeki TIR ile K.V. (41) yönetimindeki TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki TIR sürücüsü de yaralandı.