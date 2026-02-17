Burdur’da feci kaza: Kamyonet ile TIR birbirine girdi! 2’si ağır 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Isparta - Antalya kara yolu Kargı Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan A. (27) idarisindeki TIR ile Erdi T. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet hurdaya dönerken içerisinde sürücü Erdi T. ve yolcu konumunda bulunan Hal Murat A. ile Murat A. yaralandı.