Burdur’da feci kaza: Kamyonet ile TIR birbirine girdi! 2’si ağır 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Isparta - Antalya kara yolu Kargı Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan A. (27) idarisindeki TIR ile Erdi T. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet hurdaya dönerken içerisinde sürücü Erdi T. ve yolcu konumunda bulunan Hal Murat A. ile Murat A. yaralandı.
2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı.