Haberler Yaşam Haberleri Burdur’da feci kaza! Minibüs metrelerce yüksekten şarampole uçtu: 2’si ağır 8 yaralı!
Giriş Tarihi: 22.06.2026 11:55

Burdur’da feci kaza! Minibüs metrelerce yüksekten şarampole uçtu: 2’si ağır 8 yaralı!

Burdur’un Ağlasun ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Piknik yaptıktan sonra dönüşe geçen tarım işçilerinin bulunduğu minibüs metrelerce yüksekten şarampole yuvarlandı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda 2’si ağır 8 kişi yaralandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Burdur’da feci kaza! Minibüs metrelerce yüksekten şarampole uçtu: 2’si ağır 8 yaralı!
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Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sakarca Mahallesi'nde meydana geldi. Akdağ Dağı'nın Kirazlı mevkisinde piknik yaptıktan sona dönüşe geçen tarım işcilerinin yer aldığı 15 AN 360 plakalı minibüsü kullanan Hüseyin Kurnaz, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

METRELERCE YÜKSEKTEN YUVARLANDI

Rampada duramayan minibüs, 15 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile minibüsteki Ayşe Kama, Emine Keskin, Gülay Kurnaz, Şerife Satılmış, Süleyman Keskin, Yasemin Halıcı, Şerife Ayan yaralandı. İhbarla kaza yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

2'Sİ AĞIR 8 YARALI

Yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak hastanelere götürüldü. Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Belediye Başkanı Ali Ulusoy da hastanede yaralıları ziyaret etti. Yaralılardan Emine Keskin ve Gülay Kurnaz'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURDUR #KAZA

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Burdur’da feci kaza! Minibüs metrelerce yüksekten şarampole uçtu: 2’si ağır 8 yaralı!
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