Burdur’da feci kaza! Minibüs metrelerce yüksekten şarampole uçtu: 2’si ağır 8 yaralı!

2'Sİ AĞIR 8 YARALI

Yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak hastanelere götürüldü. Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Belediye Başkanı Ali Ulusoy da hastanede yaralıları ziyaret etti. Yaralılardan Emine Keskin ve Gülay Kurnaz'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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