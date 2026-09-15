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Giriş Tarihi: 15.09.2026 09:03

Burdur'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

Burdur'da hafif ticari araç ile çarpışan tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Burdur’da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
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Burdur'da saat 05.30 sıralarında Burdur - Antalya Kara yolu üzeri Antalya Kavşağında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 15 AC 563 plakalı hafif ticari araç ile A.A.'nin kullandığı 32 ADT 010 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı.

9 TARIM İŞÇİSİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile minibüs devrilirken minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araç sürücüleri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURDUR

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Burdur'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
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