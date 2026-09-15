Burdur’da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araç sürücüleri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör