Burdur’da film gibi olay! Polisten kaçıp ehliyet sınavına girdi: Çıktığında ifadesi pes dedirtti!

"SINAVA YETİŞMEK İÇİN KAÇTIM"

Bu kez kaçan sürücünün peşinden gitmek yerine sınavın bitmesini bekleyen ekipler, sürücüyü sınav çıkışında yakaladı. Polis ekiplerini karşısında gören sürücü, neden kaçtığı sorusuna ise "Sınava yetişmek için kaçtım" şeklinde cevap verdi. Sürücüye yapılan kontroller ve tespit edilen trafik ihlalleri çerçevesinde çeşitli maddelerden toplam 390 bin TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet ise 3 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör