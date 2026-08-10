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Giriş Tarihi: 10.08.2026 19:14

Burdur’da iki kız kardeş kaybolmuştu: Biri bulundu!

Burdur'un Tefenni ilçesinde 14 ve 16 yaşındaki iki kız kardeş kayboldu. Aile durumu ihbar ederken, yapılan çalışmalar sonucu 14 yaşındaki kız çocuğu bulundu. 16 yaşındaki ablası için ise çalışmalar sürüyor.

İHA
Burdur’da iki kız kardeş kaybolmuştu: Biri bulundu!
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Edinilen bilgi göre, Tefenni ilçesinde yaşayan Hasan Ünal, dün saat 11.00 sıralarında odalarını kontrol ettiği kızları F.R.Ü. (14) ve N.Ü.'nün (16) evde olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile durumu polis ekiplerine bildirerek, kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Tefenni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kız kardeşin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda F.R.Ü., dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde bulundu. N.Ü.'nün bulunması için polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Burdur’da iki kız kardeş kaybolmuştu: Biri bulundu!
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