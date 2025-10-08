Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da jandarma aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si jandarma 5 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 8.10.2025 22:09

Burdur'da jandarma aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 jandarma personeli 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA
Kaza, saat 20.00 sıralarında Burdur-Fethiye karayolu Hacılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma aracı ile bir otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 jandarma personeli ve otomobilde bulunan ve ismi belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

KAZAZEDELER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

