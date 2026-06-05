Haberler Yaşam Haberleri Burdur’da kahreden olay! Üniversite öğrencisi 5’inci kattaki yurt penceresinden düştü: Zehra hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 5.06.2026 10:15

Burdur’da kahreden olay! Üniversite öğrencisi 5’inci kattaki yurt penceresinden düştü: Zehra hayatını kaybetti!

Burdur’da meydana gelen olay yürekleri dağladı. Kaldığı yurdun 5’inci kat penceresinden düşen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Zehra Kaçar yaşamını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Burdur’da kahreden olay! Üniversite öğrencisi 5’inci kattaki yurt penceresinden düştü: Zehra hayatını kaybetti!
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Kaçar, dün sabah saatlerinde yerleşke içerisindeki Safahat Kız Öğrenci Yurdu'nda, kaldığı odanın penceresinden düştü. Kaçar'ın düştüğünü görenlerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Kaçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaçar'ın cenazesi Manisa'nın Selendi ilçesi Pınarlar köyünde toprağa verilecek.

REKTÖR TAZİYE MESAJI YAYINLADI

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Kaçar'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Kaçar'ın vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, sınıf arkadaşlarına ve üniversite camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURDUR

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