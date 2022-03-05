Burdur’da katliam gibi kaza: 4 ölü

Hurdaya dönen otomobildeki 4 feci şekilde can verdi. katliam gibi kaza Afyon - Isparta karayolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Yahya Kılıç idaresindeki otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, istinat duvarına çarptı.
HURDA YIĞININA DÖNDÜ
Korkunç kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu araçta 4 kişinin feci şekilde can verdi.
İtfaiye ekipleri 4 genci sıkıştıkları 1 saatlik çalışma sonucu çıkardı. Burdur'u yasa boğan kazada sürücü Yahya Kılıç (21), yolcu konumunda bulunan Recep Aslan (21), Edanur Ocaklı (21) ve Kerime Ece Karataş'ın (21) olduğu belirlendi.
HASTANE MORGUNA KALDIRILDI
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 4 gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.