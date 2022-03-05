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Giriş Tarihi: 5.3.2022 11:17 Son Güncelleme: 5.3.2022 11:29

Burdur’da katliam gibi kaza: 4 ölü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Burdur’da katliam gibi kaza: 4 ölü

Burdur'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, istinat duvarına çarptı.

Hurdaya dönen otomobildeki 4 feci şekilde can verdi. katliam gibi kaza Afyon - Isparta karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Yahya Kılıç idaresindeki otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, istinat duvarına çarptı.

HURDA YIĞININA DÖNDÜ

Korkunç kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu araçta 4 kişinin feci şekilde can verdi.

İtfaiye ekipleri 4 genci sıkıştıkları 1 saatlik çalışma sonucu çıkardı. Burdur'u yasa boğan kazada sürücü Yahya Kılıç (21), yolcu konumunda bulunan Recep Aslan (21), Edanur Ocaklı (21) ve Kerime Ece Karataş'ın (21) olduğu belirlendi.

HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 4 gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle aracın adeta hurda yığınına döndüğü görüldü.

Gençlerin acılı haberini duyan aile üyeleri ve arkadaşları Burdur Devlet Hastanesine adeta akın etti. Kaza yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Burdur’da katliam gibi kaza: 4 ölü
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