Haberler Yaşam Haberleri Burdur’da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı!
Giriş Tarihi: 30.10.2025 15:39

Burdur’da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı!

Burdur’un Gölhisar İlçesi'nde plakasız motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Halil Yılmaz (56) hayatını kaybetti, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK Yaşam
Burdur’da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı!

Feci kaza, Burdur'un Gölhisar ilçesi Gölhisar-Fethiye Karayolunda meydana geldi. Halil Yılmaz idaresindeki motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yoldan çıkarak tarlaya savrulurken, motosiklet sürücüsü Halil Yılmaz yola fırladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Halil Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan 2 yaralı ise ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Gölhisar-Fethiye karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin temizlik çalışmasını tamamlamasının ardından yol kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Burdur’da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz