Burdur’da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı!

Feci kaza, Burdur'un Gölhisar ilçesi Gölhisar-Fethiye Karayolunda meydana geldi. Halil Yılmaz idaresindeki motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yoldan çıkarak tarlaya savrulurken, motosiklet sürücüsü Halil Yılmaz yola fırladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Halil Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan 2 yaralı ise ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.