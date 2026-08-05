Burdur’da komşu dehşeti! Araç parkı tartışması kavgaya dönüştü: Baba ve oğlunu bıçaklayıp…

BABA VE OĞLUNU BIÇAKLADI

Kavga sırasında T.B., yanında bulunan bıçakla baba R.Ö. ile oğlu B.Ö.'yü çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ile oğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli T.B., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.