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Giriş Tarihi: 5.08.2026 15:27

Burdur’da komşu dehşeti! Araç parkı tartışması kavgaya dönüştü: Baba ve oğlunu bıçaklayıp…

Burdur'da meydana gelen olayda komşular arasında araç parkı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. Tartışma büyürken olaya karışan baba ve oğlu vahşice bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Burdur’da komşu dehşeti! Araç parkı tartışması kavgaya dönüştü: Baba ve oğlunu bıçaklayıp…
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Olay, dün saat 13.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 23075 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşular arasında araç parkı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BABA VE OĞLUNU BIÇAKLADI

Kavga sırasında T.B., yanında bulunan bıçakla baba R.Ö. ile oğlu B.Ö.'yü çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ile oğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli T.B., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

ŞÜPHELİNİN YAKINLARI GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Sağlık kontrolü sırasında görüntü almak isteyen basın mensuplarına şüphelinin yakınları tepki göstererek, "Bu görüntüyü kullanmana izin vermiyorum. Çekme kardeşim" ifadelerini kullandı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan T.B., "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURDUR

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Burdur’da komşu dehşeti! Araç parkı tartışması kavgaya dönüştü: Baba ve oğlunu bıçaklayıp…
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