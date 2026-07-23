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Giriş Tarihi: 23.07.2026 09:57

Burdur’da korkunç olay! İkiz kardeşine ekmek bıçağıyla vahşice saldırdı: Gözüne lazer tutup…

Burdur'da meydana gelen olayda 17 yaşındaki çocuk, 2 ay önce gözüne lazer tuttu diye ikiz kardeşine ekmek bıçağıyla vahşice saldırdı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözlem altına alındı. İşte detaylar…

İHA
Burdur’da korkunç olay! İkiz kardeşine ekmek bıçağıyla vahşice saldırdı: Gözüne lazer tutup…
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Olay, Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.M.Y., yaklaşık iki ay önce ikiz kardeşi R.E.Y.'nin gözüne lazer tutması nedeniyle yaşadığı öfkeyle sabah saatlerinde mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kardeşine saldırdı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ ÇOCUK EL VE YÜZ BÖLGESİNDEN YARALANDI

El, yüz ve kafa bölgesinden yaralanan R.E.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan B.M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZLEM ALTINA ALINDI

Mahkemece, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlarının raporu doğrultusunda gözlem altına alınmasına karar verildi. Şüpheli, ileri psikiyatrik değerlendirme ve gözlem amacıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
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Burdur’da korkunç olay! İkiz kardeşine ekmek bıçağıyla vahşice saldırdı: Gözüne lazer tutup…
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