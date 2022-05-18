Burdur’da korkunç olay! Silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda, vücuduna 8 kurşun isabet eden Bekir Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, Bayram Arıkaya da ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Köy Muhtarı Bayram Arıkan, yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Arıkaya, burada yapılan müdaheleye rağmen yaşamını yitirdi.