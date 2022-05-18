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Giriş Tarihi: 18.5.2022 10:50

Burdur'da korkunç olay! Silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

İHA
Burdur’da korkunç olay! Silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

Burdur'un Tefenni ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri muhtar 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tefenni ilçesi Bayramlar köyünde akşam saatlerinde Bayramlar Köyü Muhtarı Bayram Arıkaya (45) ile aynı köyde yaşayan Bekir Avcı (69) arasında tartışma çıktı. Daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen Arıkaya ve Avcı, tartışmanın büyümesi üzerine, silahlarını çekip birbirlerine ateş etmeye başladı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda, vücuduna 8 kurşun isabet eden Bekir Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, Bayram Arıkaya da ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Köy Muhtarı Bayram Arıkan, yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Arıkaya, burada yapılan müdaheleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayların büyüme ihtimaline karşı Hastane Acil servisi önünde polis, jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı Bayramlar Köyü'nde güvenlik önlemleri aldı.

Avcı'nın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, köy muhtarı Arıkaya'nın cesedi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Burdur'da korkunç olay! Silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti
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