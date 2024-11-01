Burdur’da restoranda karşılaştığı husumetlisini öldürdü

Korkunç cinayet önceki akşam saat, 21.00 sıralarında Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir mekanda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Hüseyin Mete ile Ramazan Uçar. alkollü restoranda karşılaştı. Hüseyin Mete'nin yan masasına oturan Ramazan U. bir süre sonra yanında taşıdığı ruhsatsız silahı çıkardı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Ramazan Uçar husumetlisi Hüseyin Mete'ye 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine restorana çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Hüseyin Mete'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Acı haberi alan Mete'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Burdur Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsini ardından Hüseyin Mete, Askeriye Köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Polis cinayetin ardından kaçan saldırgan Ramazan Uçar'ıyakalamak için çalışma başlattı. Cinayet masası ekipleri kısa sürede Ramazan Uçar'ı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorgusu tamamlanan Ramazan Uçar çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.