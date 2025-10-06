Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da sol şeritte duran araba dikkat çekti: Yapılan incelemede sürücüsün hayatını kaybettiği belirlendi!
Burdur'da sol şeritte duran araba dikkat çekti: Yapılan incelemede sürücüsün hayatını kaybettiği belirlendi!

Burdur'da fenalaşan 50 yaşındaki Murat Özdemir otomobilinin dörtlü flaşörlerini yakarak sol şeritte durdu. İhbar üzerine gelen ekiplerce Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bülent Ecevit Bulvarı'nda dün akşam üzeri otomobili ile kent merkezi yönüne seyir halindeyken fenalaştığını hisseden Özdemir, otomobilinin dörtlü flaşörlerini yakarak sol şeritte durdu. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Özdemir yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Murat Özdemir'in cenazesi morga konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

