Otomobilde fenalaşıp hayatını kaybetti | Video
Burdur'da otomobilinde fenalaşan Murat Özdemir (50) hayatını kaybetti.
Bülent Ecevit Bulvarı'nda dün akşam üzeri 07 E 1978 plakalı otomobili ile kent merkezi yönüne seyir halindeyken fenalaştığını hisseden Özdemir, otomobilinin dörtlü flaşörlerini yakarak sol şeritte durdu. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Özdemir yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Murat Özdemir'in cenazesi morga konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
