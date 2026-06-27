Burdur’da tartışma kanlı bitti! Hasan Akay vahşice katledildi: Cani belindeki silahı çıkarıp...

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kurşunların hedefi olan Akay, ağır yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akay sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleni ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Akay kurtarılamadı.