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Giriş Tarihi: 27.06.2026 13:15

Burdur’da tartışma kanlı bitti! Hasan Akay vahşice katledildi: Cani belindeki silahı çıkarıp...

Burdur'da meydana gelen tartışma kavgaya dönüştü. Tansiyonun yükselmesiyle Ali Ç. yanında getirdiği silahla Hasan Akay'a kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Burdur’da tartışma kanlı bitti! Hasan Akay vahşice katledildi: Cani belindeki silahı çıkarıp...
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Olay, gece saatlerinde Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Akay ve Ali Ç. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ç. yanında getirdiği silahla Hasan Akay'a ateş açtı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kurşunların hedefi olan Akay, ağır yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akay sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleni ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Akay kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayı gerçekleştirilen şüpheli şahıs Ali Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURDUR

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Burdur’da tartışma kanlı bitti! Hasan Akay vahşice katledildi: Cani belindeki silahı çıkarıp...
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