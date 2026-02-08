Burdur’da uyuşturucuya geçit yok

Torbacılara yönelik yapılan çalışmaların ardından sivil ekipler operasyon kararı aldı. Narkotik köpeği eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda torbacı tabir edilen İ.K. ve Ö.K. gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan 2 kg 824 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 gram kenevir tohumu, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarma timleri gerçekleştirilen operasyon ile Burdur'da torbacılara büyük darbe indirildiği kaydedildi. 2 zehir taciri ifade işlemlerini ardından çıkarıldığı adli makalar tarafında tutuklanarak cezaevine gönderildi.