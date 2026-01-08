Burdur’da yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik’te! 9 Ocak Burdur’da okul var mı, yok mu?

Burdur'da öğrenciler ve veliler, yarın okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. Olası olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak için tatil kararı alınıp alınmayacağı araştırılırken, Valilik'ten henüz net bir açıklama gelmedi.

BURDUR'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

9 Ocak Cuma günü Burdur'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Burdur Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor. Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.