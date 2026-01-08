Haberler Yaşam Haberleri Burdur’da yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik'te! 9 Ocak Burdur’da okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 8.01.2026 13:58

Burdur’da hava şartlarının seyrine bağlı olarak okulların tatil edilip edilmeyeceği gündeme geldi. 9 Ocak Perşembe günü eğitim öğretimin devam edip etmeyeceği konusunda gözler Valilik’ten yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Peki, 9 Ocak Burdur’da okul var mı, yok mu? İşte, detaylar...

Burdur'da öğrenciler ve veliler, yarın okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. Olası olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak için tatil kararı alınıp alınmayacağı araştırılırken, Valilik'ten henüz net bir açıklama gelmedi.

BURDUR'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

9 Ocak Cuma günü Burdur'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Burdur Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor. Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya'nın güney ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına ( 50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

