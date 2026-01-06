Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da yoğun sis kazaya davetiye çıkardı: 4 araç birbirine girdi! 1'i ağır, 2 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 6.01.2026 11:49

Burdur'da yoğun sis nedeniyle 4 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Korkutan kaza, saat 09.00 sıralarında, Burdur- Ankara kara yolu çevreyolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi.

4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Yoğun sisin etkili olduğu yolda Gökhan Uç idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Karayolları Şube Müdürlüğü'ne ait Hüseyin Biçer yönetimindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, önünde bekleyen Erdoğan Serttaş yönetimindeki otomobile, bu otomobil de Mehtap Kuzu yönetimindeki otomobile çarptı.

1'İ AĞIR, 2 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Samet Uç araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Samet Uç ile hafif yaralı sürücü Gökhan Uç, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Samet Uç'un durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Burdur'da yoğun sis sebebiyle 4 araçlı zincirleme kaza! | Video

