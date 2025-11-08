Burdur’da yürek burkan olay: Yaşlı çift evdeki yangında öldü!

Yeşilova ilçesine bağlı Güney köyünde Durmuş Boz'a ait evde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın, tüm evi sardı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma ekipleri sevk edildi.