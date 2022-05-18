Burdur’daki silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

Tefenni ilçesine bağlı Bayramlar köyünde oturan Bekir Avcı, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen köy muhtarı Bayram Arıkaya'yı köy kahvehanesinin arkasındaki boş araziye çağırdı. Taraflar arasında burada henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Bekir Avcı, muhtar Arıkaya'nın kasığına tabancayla bir el ateş etti. Muhtar Arıkaya da kendi tabancası ile Avcı'ya ateş ederek karşılık verdi. Avcı ve Arıkaya ağır yaralandı.