Burger King'deki insanlık ayıbına inceleme! Bakanlık harekete geçti: "Kabul edilemez"

Burger King Tarabya şubesinde bir anne ve kızı, sırf ekonomik durumlarının kötü olması nedeniyle restorana kabul edilmedi. Yaşanan bu insanlık dışı olay, toplum vicdanında derin bir yara açarken, Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
"Bir hamburger zincir restoranında yaşandığı iddia edilen "müşteri ayırma ve hizmetten kaçınma" konusuna ilişkin paylaşımlarınızı ve mesajlarınızı yakından takip ediyoruz.
Her bir vatandaşımızın bu konuda gösterdiği duyarlılık, toplumsal vicdanımızın ne kadar güçlü olduğunun da açık bir göstergesidir. Bu hassasiyet için teşekkür ediyoruz.
"KABUL EDİLEMEZ"
Hiçbir vatandaşımızın; ekonomik durumu, görünümü ya da herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa maruz kalması kabul edilemez. Konu Ticaret Bakanlığımızın takibindedir.
Gerekli inceleme ve denetim süreçleri yürütülmekte olup, gelişmelere ilişkin detaylı açıklama ve güncelleme en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır."
NE OLMUŞTU?
İstanbul Tarabya'daki bir Burger King şubesinde yaşananlar bu kadar da olmaz dedirtti. Maddi durumu iyi olmayan bir anne ve kızına sırf ekonomik durumlarının kötü olduğu gerekçesiyle restoranda oturarak yemek yeme izni verilmediği ve kapı dışarı edilmek istendiği aktarıldı. Bir müşteri ise, kendi siparişiyle birlikte aileye de yemek alıp fişi teslim etmesine rağmen, bu sefer aile için masa servisi yapılmasına izin verilmedi. Yapılan bu insanlık dışı muamele sosyal medyada insanlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
Olayın mağduru olan İsmigül Sevcan isimli kadın yaşanan onur kırıcı bu durum sonrasında yaşadıklarını anlattı.
"BİZ İNSAN DEĞİL MİYİZ"
İsmigül Sevcan olay günü görevlilere, "Biz insan değil miyiz? Bizi neden dışlıyorsunuz? Hava soğuk sadece içeride yemek istedik, kimseye zarar vermedim" dedi. Öte yandan olay sırasında gelen tepkilerin ardından anne ve kızına oturma izninin verildiği öğrenildi. Söz konusu yaşananlar ise insanlığın nasıl bir noktaya geldiğini sorgulattı.