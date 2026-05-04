Burger King'deki insanlık ayıbına inceleme! Bakanlık harekete geçti: "Kabul edilemez"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Tarabya'daki bir Burger King şubesinde yaşananlar bu kadar da olmaz dedirtti. Maddi durumu iyi olmayan bir anne ve kızına sırf ekonomik durumlarının kötü olduğu gerekçesiyle restoranda oturarak yemek yeme izni verilmediği ve kapı dışarı edilmek istendiği aktarıldı. Bir müşteri ise, kendi siparişiyle birlikte aileye de yemek alıp fişi teslim etmesine rağmen, bu sefer aile için masa servisi yapılmasına izin verilmedi. Yapılan bu insanlık dışı muamele sosyal medyada insanlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Olayın mağduru olan İsmigül Sevcan isimli kadın yaşanan onur kırıcı bu durum sonrasında yaşadıklarını anlattı.

"BİZ İNSAN DEĞİL MİYİZ"

İsmigül Sevcan olay günü görevlilere, "Biz insan değil miyiz? Bizi neden dışlıyorsunuz? Hava soğuk sadece içeride yemek istedik, kimseye zarar vermedim" dedi. Öte yandan olay sırasında gelen tepkilerin ardından anne ve kızına oturma izninin verildiği öğrenildi. Söz konusu yaşananlar ise insanlığın nasıl bir noktaya geldiğini sorgulattı.

Halil İbrahim Ğlkü - Editör