Burs ararken mağdur olmayın

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala, burs arayışı telaşı yaşayan öğrencilerin kötü niyetli kişilerce dolandırılma riski var. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından durumu iyi olmayan öğrencilerin burs arayışına girdiğini belirten Avukat Serkan Ayaz, "Üniversite yerleştirme sonuçlarıyla birlikte, durumu iyi olmayan öğrencilerimizin burs arayış telaşı başladı ancak kötü niyetli insanlar, daha hayatının baharında olan çocuklarımızı burs verme vaadiyle ağlarına düşürüp dolandırıyorlar. Şöyle ki, gerek topladıkları CV'lerle kişisel verilerine ulaşıp gerekse IBAN bilgilerini alarak ya da CV'lerine ekledikleri fotoğrafları pornografik ortamlara aktararak çocuklarımızı çeşitli suçlara ulaştırabiliyorlar" ifadelerini kullandı. Dolandırıcıların çeşitli yöntemler kullandığını söyleyen Ayaz, "Çeşitli oltalama yöntemleriyle devlet kurumlarını, hatta e-Devlet'i bile bizzat taklit edebiliyorlar, o yüzden kaynağından emin olmadıkları sitelere kesinlikle girmemelerini öneriyoruz. Uzantısı örneğin "gov. tr" yerine ".com.tr" yapabilirler. Unvanını bile birebir, hatta logosunu bile birebir kopyalayabiliyorlar" diyerek uyarıda bulundu. İHA