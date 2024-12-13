Bursa Adliyesi’ndeki silahlı saldırıda 10 gözaltı

Bursa Adalet Sarayı'nda meydana gelen olayda Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sırasında, müştekinin babası K.E., tarafından 2 sanığa ateş açıldı. Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti. İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

MÜŞTEKİNİN BABASI SİLAHLA YAKALANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ateşli silah kullanarak olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlisinin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E.'nin kullandığı silahla birlikte yakalandığını kaydetti.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bakan Tunç, 10 şüphelinin de gözaltına alındığını belirterek, "Şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.