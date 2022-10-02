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Giriş Tarihi: 2.10.2022 09:17 Son Güncelleme: 2.10.2022 09:17

Bursa Eskişehir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Hızlı Trenle, Otobüsle Eskişehir Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Şehirler arası yapılan yolculuklarda en çok merak edilen, iki şehir arası mesafedir. Bursa Eskişehir arası kaç km olduğunu merak edenler, bununla ilgili araştırma yapmışlardır. Eskişehir ile Bursa arasındaki mesafenin özel araçla, hızlı trenle veya otobüsle kaç kilometre ve kaç saat sürdüğü de değişiklik göstermiştir. Karayoluyla ve havayoluyla yapılan mesafelerde farklılıklar görülmekte ve bu, süreyi de etkilemektedir. Peki, Bursa Eskişehir arası kaç km? Eskişehir Bursa arası kaç saat otobüsle? İşte detaylar…

Bursa Eskişehir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Hızlı Trenle, Otobüsle Eskişehir Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Bursa ile Eskişehir arasında yapılan yolculuklarda mesafenin kaç km olduğu merak edilen konular arasındadır. Her iki şehir arası yolculuklarda mesafe özel araçla, hızlı trenle veya otobüsle değişiklik gösterir. Bursa ile Eskişehir arası mesafenin kaç kilometre olduğu kadar bu mesafenin kaç saat sürdüğü de merak konusudur. İki bölge arası yolculuk yapacak kişiler, Bursa ile Eskişehir arası mesafe ve süre hakkında internette araştırma yapmışlardır. Bursa ile Eskişehir arası mesafe kaç km sorusuna dair merak edilenler...

Eskişehir Bursa Arası Kaç Km?

Eskişehir Bursa arası yapılan yolculuklarda, her iki bölge arası mesafenin kaç km olduğu değişiklik göstermiştir. Eskişehir'den Bursa'ya özel araçla yapılacak yolculuklarda karayolu mesafesi yaklaşık 152 kilometredir. Otobüsle yapılacak seyahatlerde bu mesafe yakın olmakla birlikte ortalama 149 km şeklindedir. Demiryoluyla seyahat etmek isteyenler için, Eskişehir ile Bursa arası hızlı tren yolculuğu 150 km olacaktır.

Bursa Eskişehir Arası Kaç Km?

Bursa ile Eskişehir arası mesafenin kaç km olduğu sıklıkla araştırılmıştır. Bursa'dan Eskişehir'e yapılan yolculuklarda bu süre, kişinin tercih edeceği araca göre değişiklik gösterir. Bu durumda Bursa ile Eskişehir arası araçla yapılan yolculuklarda mesafe ortalama 152 km'dir. Her iki şehir arası otobüs yolculuğunda bu mesafe 149 km olacaktır. Bursa ile Eskişehir arası yolculuğunu tren ile yapmak isteyenler ise, 150 km mesafe yol gidecektir.

Eskişehir Bursa Arası Kaç Saat?

Eskişehir ile Bursa arası yolculuklarda mesafe kadar, bu mesafenin kaç saat sürdüğü de merak edilenler arasındadır. Özel araçla yapılan yolculuklarda her iki şehir arası süre yaklaşık 2 saat 7 dakikadır. Otobüs ile yapılan yolculuklarda ise bu süre ortalama 2 saat 46 dakikadır. Eskişehir Bursa arası tren yolculuğunda ise süre 2 saat 10 dakika olacaktır.

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Bursa Eskişehir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Hızlı Trenle, Otobüsle Eskişehir Bursa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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