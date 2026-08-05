Bursa-İstanbul-İzmir Otoyolu tünelinde feci kaza: Tır kamyona arkadan çarptı! 2 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti durma noktasına gelirken, uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların çekilmesi ve yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.