Bursa merkezli 4 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 52 gözaltı

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlçemize çevre il ve ilçelerden uyuşturucu madde getirerek genç yaştaki kişilere satmak suretiyle toplumu zehirleyen, 'sokak torbacısı' olarak nitelendirilen şahısların bilgisine, yürütülen başkaca soruşturmalardaki ifadeler, ihbarlar, istihbari bilgiler üzerinden ulaşılması üzerine derhal soruşturma başlatılmış, yaklaşık 4 aydır devam eden araştırma, teknik ve fiziki takip, delillendirme sonucu 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçunu işleyen 52 şüpheli tespit edilmiştir. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla bu sabah 04.30 itibariyle helikopter ve özel harekat destekli operasyon icra edilmiştir. Yalova, İstanbul ve Ağrı illerindeki tespit edilen adreslere de operasyon kapsamında girilerek arama ve yakalama işlemleri yapılmaktadır. Operasyon an itibariyle devam etmektedir. Başsavcılığımızca göreve geldiğimiz ilk gün başlattığımızı açıkladığımız 'sıfır tolerans' uygulaması tavizsiz devam ettirilerek Orhangazi'mizde yaşayan gençlerin geleceğini, aile yapısını ve toplum düzenini hedef alan uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör