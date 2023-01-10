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Giriş Tarihi: 11.1.2023

Bursa turizmde Balkanlar’a açılıyor

Bursa’nın turizmden daha fazla pay alabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Yenişehir Havalimanı’na yeni yurtiçi ve yurtdışı seferleri ekleniyor. Yeni rota Ortadoğu ve Balkanlar

Bursa turizmde Balkanlar’a açılıyor
TURSAB Güney Marmara BYK Başkanı Murat Saraçoğlu ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursalı turizmcilerle bir araya geldi. Yenişehir Havalimanı'nı daha işlevsel kılacaklarını söyleyen Esgin, "ulaşılabilir şehir" olmanın önemini vurgularken, yeni başlayacak Ortadoğu ve Balkan seferlerinin müjdesini verdi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Bursa sanayi, ekonomi, istihdam şehri, diğer taraftan önemli bir tarım merkezi, bir diğer taraftan da potansiyeli çok yüksek bir turizm şehri. Bu güne kadar turizm şehri olma ile ilgili süreci iyi değerlendirdiğimizi söyleyemeyiz. Bu noktada bugün gerçekten çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. TURSAB Güney Marmara Başkanımız Murat Saraçoğlu ve yönetim kuruluyla önemli bir istişare gerçekleştirdik" dedi. Ortadoğu ve Balkan ülkelerine başlayacak seferlerin müjdesini de veren Esgin, "Burada 'ulaşılabilir bir şehir olmak' başlığı çok önemli. Bu noktada Bursa Yenişehir Havalimanımızın daha işlevsel hâle gelmesi önemli bir gündem maddesiydi. Önümüzdeki günlerde Bahreyn uçuşları başlıyor ve yine Umman Maskat uçuşları ile ilgili sürecimize devam edeceğiz. Mayıs haziran aylarında bu uçuşlar da başlayacak. Bunun yanı sıra Balkan uçuşları ile ilgili bir sürecimiz var. Bulgaristan uçuşları son derece önemli, Filibe, Varna, Sofya ve bu şehirlerin yanı sıra Üsküp, Priştine ve Saraybosna uçuşları öncelikli gündem maddelerimizden birisi. Burada bu uçuşları da anlamlı hâle getirecek turizm hareketliliğimiz, Bursa'nın turizm potansiyelini bundan sonraki süreçte en iyi şekilde değerlendirme gayreti içerisinde olacağız" şeklinde konuştu. İHA

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Bursa turizmde Balkanlar’a açılıyor
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