Bursa Uluabat gölü yakınlarında doğalgaz bulundu

Karacabey ilçesi Uluabat gölü yakınlarında gıda üretimi yapan bir fabrikanın arka bölümündeki arazide kaz çalışması yapan kepçe operatörü Emrah Us, 20 metrelik bir çukur açtı. O sırada topraktan sıvıyla karışık gaz karışımı sızdığını fark etti. Sızan karışımı yanıcı olduğunu anlayınca durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen BOTAŞ yetkilileri topraktan sızan su ve gaz karışımını teste tabi tuttu. Karışımın, yüzde 80 doğal gaz olduğu tespit edildi.

BÖLGEDE DOĞALGAZ BORU HATTI YOK

BOTAŞ ekiplerinin yaptığı incelemeler sırasında yakılan gazın halen yanmaya devam ettiği öğrenilirken, bölgeden geçen herhangi bir doğalgaz boru hattının geçmediğini belirten Uluabat köyü muhtarı Muhtarı Ramazan Hamamcı, "Ekipler burada çalışma yaptı ama bir süre sonra gittiler. Buradaki gaz yaklaşık 55 saattir yanıyor. Daha önce de köyde birkaç noktada benzer olaylar oldu. Bizim köyde doğal gaz bulunmuyor. Petrol boru ve gaz boru hattı da farklı güzergahta" dedi.

YÜZDE 80 ORANINDA DOĞALGAZ

Doğal gaz bulan işçi Emrah Us ise, "Şantiye alanının depo kısmını ayarlamak için zemin etüdü yapıyordum. Yaklaşık 20 metre kazdıktan sonra suyla karışık bir gazın çıktığını fark ettim. Önce su sifon yapıyor sandım ama yoğunlaşınca kağıt attım. Yanmaya başlayınca yetkililere haber verdim. Gelip incelemeler yaptılar ve yüzde 80 oranında doğğalgaz olduğunu söylediler" dedi.