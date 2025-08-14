Bursa Valiliği uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor!

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz kuzey ve batı kesimlerinde etkili olan rüzgar ve fırtınanın 16.08.2025 Cumartesi günü gece saatlerine kadar il genelinde kuzey (yıldız) ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 Km/saat, yer yer 60-80 Km/saat) şeklinde devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Fırtınanın 15 Ağustos Cuma gecesi saat 00.00'den 16 Ağustos Cumartesi gecesine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.