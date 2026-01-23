Bursa’da 17’nci kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Sır perdesi aralandı: Bir anda balkona çıkıp...

Daireyi gezdiği sırada balkona çıkan Demirtaş, korkulukları aşarak beton zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Demirtaş'ın öldüğü belirlendi. Demirtaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.