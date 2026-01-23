Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da 17'nci kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Sır perdesi aralandı: Bir anda balkona çıkıp...
Bursa'da 44 yaşındaki Özgür Demirtaş, kiralamak için emlakçıyla birlikte gittiği binanın 17’nci katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Demirtaş’ın kiralamak için daireyi gezdiği sırada balkona çıkarak kendisini boşluğa bıraktığı öğrenildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Kiremitçi Caddesi'ndeki 23 katlı apartmanda meydana geldi. Özgür Demirtaş, kiralık ev aradığını belirterek emlakçı Sude G. ile anlaşıp bir apartmanın 17'nci katındaki boş daireyi görmeye gitti.

Daireyi gezdiği sırada balkona çıkan Demirtaş, korkulukları aşarak beton zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Demirtaş'ın öldüğü belirlendi. Demirtaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, emlakçı Sude G.'nin emniyetteki ifadesinde, kiralamak için daireyi gezdirdiği Özgür Demirtaş'ın balkona çıkarak kendisini boşluğa bıraktığını söylediği bildirildi.

