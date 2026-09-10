Bursa’da 2 çocuğunun annesini 146 makas darbesiyle katletmişti: Acılı anne 2. duruşmada damadından şikayetçi oldu

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesinde 3 Kasım 2025 günü işlenen cinayet adeta kan dondurmuştu. Arzu Khalılova ile dini nikahla birlikte yaşadığı Salican Mehmet arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşmüş, Salican Mehmet, 4 ve 1 yaşlarındaki 2 kızının annesi Khalılova'yı, eline aldığı makasla defalarca saldırmıştı. Tam 146 makas darbesiyle ağır yaralanan Khalilova, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan ancak 72 ölümcül makas yarası alan genç kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Polis, cinayet zanlısı Salican Mehmet'i gözaltına almış, Adliyeye sevk edilen ve Ömür boyu hapis cezası istenen adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ MAKİNESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI

Tutuklu Salican Mehmet'in, kasten adam yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ateşli silahlar kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan 8 ayrı suç kaydı olduğu anlaşılmıştı. Buna rağmen hayatını kaybeden Arzu Khlilova'nın annesi Zülfiye Halil, görülen ilk duruşmada, zanlıdan şikayetçi olmadığını söyleyerek dikkat çekmişti. Önceki gün görülen son duruşmaya katılan anne, bu kez duruşmada söz isteyerek, "İlk duruşmada şikayetçi olmanın hukuki anlamını bilmediğim için ve torunlarımı düşünerek şikayetçi olmamıştım ancak şimdi şikayetçiyim. Cezasını çeksin" dedi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Mahkeme heyeti, verdiği ifadelerde, akıl sağlığının yerinde olmadığını belirten ve ruh hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü, ilca kullandığını ileri süren cinayet zanlısı Salican Mehmet için, Akıl Sağlığı raporu talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, akli melekelerinin yerinde olup olmadığı, işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını anlayıp, anlamadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesine müzekkere yazılmasını istedi.