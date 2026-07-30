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Giriş Tarihi: 30.07.2026 08:39

Bursa'da 2 çocuk annesi kadın göğsünden vurulmuş halde bulundu!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Buse Taşer, evinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. Olay sırasında çocukların da evde olduğu öğrenilirken, polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu tüm yönleriyle araştırıyor.

İHA Yaşam
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın göğsünden vurulmuş halde bulundu!
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Olay, Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adrese yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Buse Taşer'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre Taşer'in göğsünden silahla vurulduktan saatler sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulduğu öğrenildi.


Buse Taşer

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında çocuklarının da evde bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili erkek arkadaşı olduğu değerlendirilen, kendisine ait olduğu öğrenilen silahlı bir kişiyi gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısı ile Olay Yeri İnceleme ekipleri evde uzun süre detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Buse Taşer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, yaşanan o anlar kameralara yansıdı. Bazı akınları ise genç kadının bir süredir psikolojik rahatsızlığının olduğunu öne sürdü. Polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu aydınlatmak için geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa'da 2 çocuk annesi kadın göğsünden vurulmuş halde bulundu!
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