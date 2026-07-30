Bursa’da 2 çocuk annesi kadın göğsünden vurulmuş halde bulundu!

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, yaşanan o anlar kameralara yansıdı. Bazı akınları ise genç kadının bir süredir psikolojik rahatsızlığının olduğunu öne sürdü. Polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu aydınlatmak için geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör