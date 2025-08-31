Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da 2 yaşındaki çocuk traktörün altında kalmıştı: Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı!
Bursa’da 2 yaşındaki çocuk traktörün altında kalmıştı: Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki Batu K., evinin önünden harekete geçen babası Ali K.,’nın kullandığı traktörün önüne aniden atlaması sonucu ezilerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ciddiyetini korurken, yaşanan dehşet anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yaşındaki Batu K., evinin önünden harekete geçen babası Ali K.'nın (26) kullandığı traktörün aniden önüne atladı.

Duramayan traktörün ön lastiği çocuğun üzerinden geçti. Kazada ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çocuğun seyir halindeki traktörün önüne koşarak geldiği, traktörün ön ve arka lastiklerinin çocuğun üzerinden geçtiği, durumu fark eden sokaktaki aile bireylerinin çocuğu kucaklayıp alarak koştukları görüldü.

