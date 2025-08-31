Bursa’da 2 yaşındaki çocuk traktörün altında kalmıştı: Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı!

YAŞANANLAR KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çocuğun seyir halindeki traktörün önüne koşarak geldiği, traktörün ön ve arka lastiklerinin çocuğun üzerinden geçtiği, durumu fark eden sokaktaki aile bireylerinin çocuğu kucaklayıp alarak koştukları görüldü.