Bursa’da 2 yaşındaki çocuk traktörün altında kalmıştı: Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı!

Kaza, İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yaşındaki Batu K., evinin önünden harekete geçen babası Ali K.'nın (26) kullandığı traktörün aniden önüne atladı.
Duramayan traktörün ön lastiği çocuğun üzerinden geçti. Kazada ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çocuğun seyir halindeki traktörün önüne koşarak geldiği, traktörün ön ve arka lastiklerinin çocuğun üzerinden geçtiği, durumu fark eden sokaktaki aile bireylerinin çocuğu kucaklayıp alarak koştukları görüldü.