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Giriş Tarihi: 14.08.2026 18:29

Bursa'da 3 gündür aranıyordu: Epilepsi hastası ormanda yaralı bulundu!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 48 yaşındaki epilepsi hastası yaralı bulundu. Bulunduğu yerden ekiplerce güvenli şekilde çıkarılan Derin, olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.

AA
Bursa’da 3 gündür aranıyordu: Epilepsi hastası ormanda yaralı bulundu!
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Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Ali Rıza Derin'den 11 Ağustos'tan bu yana haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Derin'in son olarak Umurbey Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yakınlarında görüldüğünün belirlenmesi üzerine bölgeye Bursa AFAD Arama Kurtarma, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAGDER) ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Derin yaralı bulundu.

Bulunduğu yerden ekiplerce güvenli şekilde çıkarılan Derin, olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.

#BURSA #GEMLİK #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Bursa'da 3 gündür aranıyordu: Epilepsi hastası ormanda yaralı bulundu!
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