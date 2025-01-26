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Giriş Tarihi: 26.1.2025 14:06

Bursa'da 3 yaşındaki Ferhat’ın parmağı koptu! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Bursa İnegöl'de çocuk parkının demir kapısına elini sıkıştıran Ferhat M.’nin (3) sağ elinin baş parmağı koptu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...

DHA
Bursa’da 3 yaşındaki Ferhat’ın parmağı koptu! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Ferhat M., babası Mehmet M. ile gittiği parkta oynadıktan sonra, eve dönmek için yürümeye başladı. Ferhat M., parkın demir kapısını kapatırken sağ elini sıkıştırdı, baş parmağı koptu. Kopan parmağı buz içerisine konan Ferhat M., babası tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferhat M., buradaki ilk müdahalesinin ardından parmağının dikilmesi için ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Bursa'da 3 yaşındaki Ferhat’ın parmağı koptu! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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