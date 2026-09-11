Bursa'da 31 suç kaydı bulunan firari hükümlü kıskıvrak yakalandı: "Kargocu sandım polis çıktı"

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı bulunan S.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.