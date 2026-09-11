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Giriş Tarihi: 11.09.2026 10:01

Bursa'da 31 suç kaydı bulunan firari hükümlü kıskıvrak yakalandı: "Kargocu sandım polis çıktı"

Bursa'da 'Hırsızlık’ suçundan hakkında 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. (38) adlı kadın, polisin 'kurye’ kılığına girerek düzenlediği operasyonla yakalandı. 31 suç kaydı bulunan S.A., emniyetteki ifadesinde, “Kargocu sandım polis çıktı” dedi.

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DHA Yaşam
Bursa’da 31 suç kaydı bulunan firari hükümlü kıskıvrak yakalandı: Kargocu sandım polis çıktı
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Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı bulunan S.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

İNTERNET SİPARİŞ İLE KISKIVRAK YAKALANDI

Yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği belirlenen S.A.'nın, merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde kayıtsız bir ikamette kaldığı tespit edildi. Şüphelinin kapıyı kimseye açmadığı bilgisini değerlendiren polis ekipleri, S.A.'nın internet üzerinden ürün siparişi verdiğini belirledi.

"KARGOCU SANDIM POLİS ÇIKTI"

Bunun üzerine kurye kılığına giren polis, ikametin ziline bastı. Sipariş geldiğini sanarak kapıyı açan S.A., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, "Asla kimseye kapıyı açmazdım ancak siparişlerim vardı. Kargocu sandım polis çıktı" diyen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa'da 31 suç kaydı bulunan firari hükümlü kıskıvrak yakalandı: "Kargocu sandım polis çıktı"
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