Bursa’da 5 yaşındaki oğluyla denize atladı: O anne tek başına çıktı! ’Önce yüzmek istedik sonra da ölmek’

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Sevda G. (30) adlı kadın, elinden tuttuğu 5 yaşındaki çocuğu Muhammed Baran G. ile denize atladı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne kendi imkanları ile kıyıya çıkmayı başarırken, çocuğu ise yaşamını yitirdi.

Dehşete düşüren olay, saat 15.30 sıralarında Güzelyalı Yat Limanında meydana geldi. İddiaya göre Sevda G., oğlu Muhammed Baran G. ile birlikte denize atladı. Bir süre sonra Sevda G. kendi imkanlarıyla denizden çıkarken, oğlu ise hayatını kaybetti.

ACI OLAYA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Muhammed Baran G.'nin cansız bedeni denizden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocuğun cesedi incelemenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İFADESİ KAN DONDURDU

Hastanedeki tedavisinin ardından Polis tarafından gözaltına alınan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne Sevda G.'nin ifadesi ise adeta kan dondurdu. Sevda G. polise verdiği ilk ifadede, "Psikolojik sorunlarım vardı. Önce yüzmek istedik, sonra ise ölmek istedik. Çocuğu denize attım, ben de arkasından suya atladım. Daha sonra çırpınarak kıyıya çıktım ama çocuğu çıkaramadım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

