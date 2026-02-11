Bursa’da 5 yaşındaki oğluyla denize atladı: O anne tek başına çıktı! ’Önce yüzmek istedik sonra da ölmek’

İFADESİ KAN DONDURDU

Hastanedeki tedavisinin ardından Polis tarafından gözaltına alınan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne Sevda G.'nin ifadesi ise adeta kan dondurdu. Sevda G. polise verdiği ilk ifadede, "Psikolojik sorunlarım vardı. Önce yüzmek istedik, sonra ise ölmek istedik. Çocuğu denize attım, ben de arkasından suya atladım. Daha sonra çırpınarak kıyıya çıktım ama çocuğu çıkaramadım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.