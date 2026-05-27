Bursa’da 60 yıllık gelenek bozulmadı:1 kilometreyi aşan bayramlaşma kuyruğu havadan görüntülendi

'SENEYE 2 KİLOMETREYİ HEDEFLİYORUZ'

Cerrah Mahallesi muhtarı Hasan Ayar, "Bayram sabahı uyanıp, abdestimizi alıp camiye gidiyoruz. Bayram namazının ardından mezarlığımıza gidiyoruz. Yine bir duanın ardından tek sıra halinde bayramlaşma pozisyonuna geçiyoruz. Cerrah Mahallemizin 60 yıllık bayramlaşma geleneği devam etmektedir. Bundan sonra da devam edecektir inşallah. Bayramlaşmayı tek seferde burada bitirmiş oluyoruz. Ondan sonra kurban kesimine gidenler oluyor. Şehir dışına gidiyorlar. Mahallemizde yaklaşık 13 bin nüfus var. Tek sıra bayramlaşma kuyruğu bin 200 metreyi geçti. Bizim için bir rekordu. Seneye 2 kilometreyi hedefliyoruz" dedi.