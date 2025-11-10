Haberler Yaşam Haberleri 7 aylık bebek yatağında ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 aylık bebek yatağında cansız halde bulundu.Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konuyla ilgili iddialara göre, Mesudiye Mahallesi 1. Yeni Sokak'ta annesi tarafından emzirilen 7 aylık Eren Ç, daha sonra beşiğine yatırıldı. Bir süre sonra Eren Ç'nin hareketsiz yattığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eren bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

