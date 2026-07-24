Bursa'da 7 yıl sonra bulunan küçük Nazar’ın babaannesinden pişkin savunma: “Kendim yetiştirmek istedim!”

HAZIRLANAN İDDİANAME

Olayla ilgili hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından aralarında Nazar'ın babaannesi Hanife S.'nin de bulunduğu 6 sanık hakkında, "18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mustafakemalpaşa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Hanife Stief Yenişehir Kapalı Kadın Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Hanife Stief, oğlu Umut ile torunu Nazar'ı kaçmalarından yaklaşık 5 yıl sonra, 27 Mayıs 2024 tarihinde ilk kez gördüğünü söyledi. Hanife Stief, savunmasında şu cümlelere yer verdi:

"Oğlum ve torunum ortadan kaybolduktan sonra hiç görüşmedik. 27 Mayıs 2024 yılında bizim kaldığımız yazlığa geldiler. Oğlum bir süre dinlenmek için uzandı. Bir daha uyanmadı. Daha sonra kimse bizi aramaması üzerine, torunuma kendim bakmaya başladım. Oğlumun emaneti olarak gördüm. Torunum babası öldükten sonra hiç yabancılık çekmedi. Oğlum bizi telefonda bulunan fotoğraflarla ona kim olduğumuzu tanıtmış."