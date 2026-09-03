Bursa'da 71 yaşındaki kadını 1,5 milyon lira dolandıran 2 şüpheli gözaltına alındı

1,5 MİLYON DEĞERİNDEKİ ALTINLARLA VURGUN YAPTILAR

Şüphelilerin yönlendirmelerine inanan H.Ç., yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki altınları hazırlayarak evinin önüne gelen motosikletli kişilere teslim etti. Bugün H.Ç.'yi bir daha arayan şüpheliler, bu kez kadının banka hesabındaki 500 bin TL'yi istedi. H.Ç.'nin gittiği bankadaki görevli durumdan şüphelendi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, paranın dolandırıcılara gönderilmesini engelledi.