Bursa'da 71 yaşındaki kadını 1,5 milyon lira dolandıran 2 şüpheli gözaltına alındı

1,5 MİLYON DEĞERİNDEKİ ALTINLARLA VURGUN YAPTILAR
Şüphelilerin yönlendirmelerine inanan H.Ç., yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki altınları hazırlayarak evinin önüne gelen motosikletli kişilere teslim etti. Bugün H.Ç.'yi bir daha arayan şüpheliler, bu kez kadının banka hesabındaki 500 bin TL'yi istedi. H.Ç.'nin gittiği bankadaki görevli durumdan şüphelendi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, paranın dolandırıcılara gönderilmesini engelledi.
SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekiplerinin 50 güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesinin ardından Y.H. ile M.R.'nin Osmangazi ilçesindeki bir evde saklandıklarını belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Y.H. ve M.R. yakalanarak gözaltına alındı. İnegöl'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Altınların bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.