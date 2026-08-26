Bursa’da acı kaza! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Park halindeki kamyona ok gibi saplandı!

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Kalbinin durduğu belirlenen Tekin Çaldır, kalp masajı yapılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.