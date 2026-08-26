Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da acı kaza! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Park halindeki kamyona ok gibi saplandı!
Giriş Tarihi: 26.08.2026 14:06

Bursa’da acı kaza! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Park halindeki kamyona ok gibi saplandı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Direksiyon başında kalp krizi geçiren 52 yaşındaki Tekin Çaldır’ın kullandığı kamyonet park halindeki kamyona ok gibi saplandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bursa’da acı kaza! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Park halindeki kamyona ok gibi saplandı!
  • ABONE OL

Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde'de meydana geldi. Tekin Çaldır, yönetimindeki geri dönüşüm kartonları yüklü 35 LAG 20 plakalı kamyonetle giderken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında park halindeki kamyona çarptı. Kazada, Çaldır, araçta sıkışarak ağır yaralandı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Kalbinin durduğu belirlenen Tekin Çaldır, kalp masajı yapılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kalp krizi geçirip, park halindeki kamyonete çarpan kamyonetin sürücüsü Tekin Çakır, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #İNEGÖL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da acı kaza! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Park halindeki kamyona ok gibi saplandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA