Bursa’da acı kaza! Doktor kontrolü için yola çıktı: Direksiyon başında kalp krizi geçirip…

Edinilen bilgiye göre, kalp rahatsızlığı bulunan Ramazan Alan (37), Bursa'daki bir hastaneden aldığı randevuya gitmek için eşi Havva Alan ile birlikte 2 çocuklarını babaannelerine bırakıp 16 CMS 35 plakalı otomobilleriyle yola çıktı. İddiaya göre Ramazan Alan direksiyon başında kalp krizi geçirince hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak takla attı.