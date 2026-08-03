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Giriş Tarihi: 3.08.2026 16:36

Bursa’da acı kaza! Doktor kontrolü için yola çıktı: Direksiyon başında kalp krizi geçirip…

Bursa'nın Keles ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Ramazan Alan kalp rahatsızlığı için aldığı hastane randevusuna gitmek için eşi Havva Alan ile yola çıktı. Direksiyon başında kalp krizi geçiren Ramazan Alan idaresindeki otomobil taklalar atarak savruldu. Hayatını kaybeden çift hakkında öğrenilen gerçek yürekleri burktu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da acı kaza! Doktor kontrolü için yola çıktı: Direksiyon başında kalp krizi geçirip…
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Edinilen bilgiye göre, kalp rahatsızlığı bulunan Ramazan Alan (37), Bursa'daki bir hastaneden aldığı randevuya gitmek için eşi Havva Alan ile birlikte 2 çocuklarını babaannelerine bırakıp 16 CMS 35 plakalı otomobilleriyle yola çıktı. İddiaya göre Ramazan Alan direksiyon başında kalp krizi geçirince hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak takla attı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ramazan Alan ile araçta bulunan eşi Havva Alan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇİFT GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken hayatlarını kaybeden Alan çifti Keles ilçesi Davutlar Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze sırasında genç çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA

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Bursa’da acı kaza! Doktor kontrolü için yola çıktı: Direksiyon başında kalp krizi geçirip…
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