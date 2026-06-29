Bursa’da acı olay! Kayıp ihbarı sonrası dere yatağında cesedi bulundu

DERE YATAĞINDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kalkan'ın bulunması için arama çalışması başlatılırken, Uludağ eteklerindeki ormanda yürüyüşe çıkan dağcılar, dere yatağında hareketsiz yatan kişiyi görünce 112 Acil çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.