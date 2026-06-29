Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da acı olay! Kayıp ihbarı sonrası dere yatağında cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 29.06.2026 16:41

Bursa'da acı olay! Kayıp ihbarı sonrası dere yatağında cesedi bulundu

Bursa'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Mahmut Kalkan'ın (70), dere yatağında cesedi bulundu. Kalkan'ın, ıhlamur toplarken kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

DHA Yaşam
Bursa’da acı olay! Kayıp ihbarı sonrası dere yatağında cesedi bulundu
  • ABONE OL

Yıldırım ilçesinde yaşayan Mahmut Kalkan, dün sabah saatlerinden ıhlamur toplamak için ormana gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Kalkan akşam eve dönmeyince ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

DERE YATAĞINDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kalkan'ın bulunması için arama çalışması başlatılırken, Uludağ eteklerindeki ormanda yürüyüşe çıkan dağcılar, dere yatağında hareketsiz yatan kişiyi görünce 112 Acil çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler, cesedin Mahmut Kalkan'a ait olduğunu belirledi. Ihlamur toplarken kayalıklardan düşerek öldüğü değerlendirilen Kalkan'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da acı olay! Kayıp ihbarı sonrası dere yatağında cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA