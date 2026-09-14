Bursa’da acı olay! Odasına giren öğrencileri korkunç gerçekle karşılaştı: Güreş antrenörü Zeki Gümüş ölü bulundu!





ÖĞRENCİLERİNİ YASA BOĞDU



Yıllarını güreş sporuna adayan Zeki Gümüş'ün çok sayıda sporcu yetiştirdiği öğrenildi. Gümüş'ün yetiştirdiği sporcular arasında milli sporcu Zeki Akgül'ün de bulunduğu belirtildi. Gümüş'ün ani ölümü, öğrencileri ve spor camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Acı haberi alan sporcular ve yakınları, uzun yıllar emek verdiği spor salonunda büyük üzüntü yaşadı.