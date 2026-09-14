Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da acı olay! Odasına giren öğrencileri korkunç gerçekle karşılaştı: Güreş antrenörü Zeki Gümüş ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 14.09.2026 09:33

Bursa’da acı olay! Odasına giren öğrencileri korkunç gerçekle karşılaştı: Güreş antrenörü Zeki Gümüş ölü bulundu!

Bursa'da meydana gelen olay yürekleri burktu. Güreş antrenörü 55 yaşındaki Zeki Gümüş görev yaptığı spor salonunda hayatını kaybetmiş halde bulundu. Öğrencilerinin kendisinden haber alamaması üzerine odaya girmesiyle acı olay ortaya çıkarken, Gümüş'ün ölümü spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da acı olay! Odasına giren öğrencileri korkunç gerçekle karşılaştı: Güreş antrenörü Zeki Gümüş ölü bulundu!
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Edinilen bilgiye göre olay, Atıcılar Spor Kompleksi'nde meydana geldi. Uzun yıllardır güreş sporuna emek veren antrenör Zeki Gümüş'ten bir süre haber alamayan öğrencileri, durumdan şüphelenerek kendisinin bulunduğu odaya girdi.

GÜREŞ ANTRENÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Gümüş'ü hareketsiz halde bulan öğrencileri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine spor kompleksine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi.



ÖĞRENCİLERİNİ YASA BOĞDU

Yıllarını güreş sporuna adayan Zeki Gümüş'ün çok sayıda sporcu yetiştirdiği öğrenildi. Gümüş'ün yetiştirdiği sporcular arasında milli sporcu Zeki Akgül'ün de bulunduğu belirtildi. Gümüş'ün ani ölümü, öğrencileri ve spor camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Acı haberi alan sporcular ve yakınları, uzun yıllar emek verdiği spor salonunda büyük üzüntü yaşadı.

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ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Gümüş'ün kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA

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Bursa’da acı olay! Odasına giren öğrencileri korkunç gerçekle karşılaştı: Güreş antrenörü Zeki Gümüş ölü bulundu!
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