Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da akılalmaz anlar: Polislere saldırdı, gazetecilere tükürdü! 'Sanatçıyım ben'
Giriş Tarihi: 12.09.2026 09:37

Bursa'da akılalmaz anlar: Polislere saldırdı, gazetecilere tükürdü! 'Sanatçıyım ben'

Bursa’da trafik ihlalinin ardından ortalık karıştı! Ters yönde ilerleyen Büşra A., kendisini durduran polislere saldırırken, olay yerindeki basın mensuplarına da tükürdü. Kadın ve yanındaki kişi, polis tarafından güçlükle gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Bursa’da akılalmaz anlar: Polislere saldırdı, gazetecilere tükürdü! ’Sanatçıyım ben’
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Olay saat 04.00 sıralarından Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Ana yolda ters yönde ilerleyen otomobil, polis ekipleri tarafından fark edilerek durduruldu. Sürücü Büşra A. ile yanındaki kişi, alkol testi ve cezai işlem yapmak isteyen polis ekiplerine tepki gösterip, saldırmaya çalıştı.

GAZETECİLERE TÜKÜRDÜ, YERE YIĞILDI

Olay sırasında kendisinin sanatçı olduğunu söyleyen Büşra A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek kameraya tükürdü. Polis ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı Büşra A., bir süre sonra yere yığıldı. Kısa süre sonra tekrar ayağa kalkan ve bu sırada polis aracına da saldıran Büşra A., ekiplere zorluk çıkarmaya devam etti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle Büşra A. ve yanındaki kişi güçlükle gözaltına alınırken araçları ise olay yerinden otoparka çekildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BURSA #OSMANGAZİ

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Bursa'da akılalmaz anlar: Polislere saldırdı, gazetecilere tükürdü! 'Sanatçıyım ben'
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