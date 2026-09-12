Bursa’da akılalmaz anlar: Polislere saldırdı, gazetecilere tükürdü! ’Sanatçıyım ben’

GAZETECİLERE TÜKÜRDÜ, YERE YIĞILDI

Olay sırasında kendisinin sanatçı olduğunu söyleyen Büşra A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek kameraya tükürdü. Polis ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı Büşra A., bir süre sonra yere yığıldı. Kısa süre sonra tekrar ayağa kalkan ve bu sırada polis aracına da saldıran Büşra A., ekiplere zorluk çıkarmaya devam etti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle Büşra A. ve yanındaki kişi güçlükle gözaltına alınırken araçları ise olay yerinden otoparka çekildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör