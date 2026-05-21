Bursa’da akılalmaz hırsızlık! Tanınmamak için kılık değiştirdiler: Yankesiciler kaçarken kameraya yakalandı!

YAKALANMAMAK İÇİN GÜZERGAH VE ARAÇ DEĞİŞTİRMİŞLER

Güven Timleri Büro ile Hırsızlık ve Yankesicilik Büro amirlikleri ekiplerinin ortak çalışmalarında, 82 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 45 saatlik görüntünün incelenmesiyle şüphelilerin kimliği tespit edildi. Şüphelilerin, tanınmamak amacıyla kendini gizleyecek şekilde giyinip, çarşaf ve peçe taktıkları, alışveriş yapan kadınları takip edip çanta ve ceplerinden cep telefonu ile cüzdan çalmaya çalıştıkları, yakalanmamak amacıyla sürekli güzergah ve araç değiştirdikleri tespit edildi.