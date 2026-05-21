Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da akılalmaz hırsızlık! Tanınmamak için kılık değiştirdiler: Yankesiciler kaçarken kameraya yakalandı!
Giriş Tarihi: 21.05.2026 11:59 Son Güncelleme: 21.05.2026 12:03

Bursa’da akılalmaz hırsızlık! Tanınmamak için kılık değiştirdiler: Yankesiciler kaçarken kameraya yakalandı!

Bursa’da çarşı ve pazar alanlarında yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan kadınlar kıyafet değişikliği yaptılar ancak kameralara yakalandılar. Esnafı pes ettiren hırsızlar cep telefonları ile giyim mağazasından kadın kıyafeti çaldı. 45 saatlik görüntüler izlenerek tespit edilen şüpheliler taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bursa’da akılalmaz hırsızlık! Tanınmamak için kılık değiştirdiler: Yankesiciler kaçarken kameraya yakalandı!
  • ABONE OL

Kurban Bayramı öncesi halkın yoğun olarak bulunduğu pazar alanları ve çarşı bölgelerindeki güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, yankesicilik ve hırsızlık yapan 2 kadın şüpheliyi takibe aldı.

ŞÜPHELİLER SUÇ GEÇMİŞİ ŞOK ETTİ

Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Kapalıçarşı Caddesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde alışveriş yapan kişinin trençkotunun cebindeki cep telefonu, Reyhan Pazarı'nda alışveriş yapan kişinin montunun cebindeki cep telefonu ve Reyhan Mahallesi Mantıcı Caddesi'ndeki giyim mağazasından 2 takım kadın kıyafetini çalan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunan S.Ö. (37) ve S.B. (27) olduğu belirlendi.

Bursa'da yankesiciler kamerada: Taksiyle kaçarken yakalandılar! | Video

YAKALANMAMAK İÇİN GÜZERGAH VE ARAÇ DEĞİŞTİRMİŞLER

Güven Timleri Büro ile Hırsızlık ve Yankesicilik Büro amirlikleri ekiplerinin ortak çalışmalarında, 82 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 45 saatlik görüntünün incelenmesiyle şüphelilerin kimliği tespit edildi. Şüphelilerin, tanınmamak amacıyla kendini gizleyecek şekilde giyinip, çarşaf ve peçe taktıkları, alışveriş yapan kadınları takip edip çanta ve ceplerinden cep telefonu ile cüzdan çalmaya çalıştıkları, yakalanmamak amacıyla sürekli güzergah ve araç değiştirdikleri tespit edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

TUTUKLANDILAR

S.Ö. ve S.B. isimli şüpheliler, Reyhan Pazarı'ndaki yankesicilik olayının ardından taksiyle kaçarken, kendilerini takip eden ekipler tarafından yakalandı. Çaldıkları cep telefonu üstlerinde bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #OSMANGAZİ İLÇESİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da akılalmaz hırsızlık! Tanınmamak için kılık değiştirdiler: Yankesiciler kaçarken kameraya yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA